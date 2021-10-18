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Россия с ноября приостановит работу представительства при НАТО

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Россия, Понедельник 18 октября 2021 15:01
Россия с ноября приостановит работу представительства при НАТО Фото: Сергей Лавров, министр иностранных дел России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация проинформировала Международный секретариат НАТО о том, что страна приостанавливает работу представительства при альянсе. Соответствующее решение было принято вследствие того, что организация выслала восемь сотрудников миссии РФ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание ТАСС.

Кремль приостанавливает работу представительства с 1 ноября.

"Буквально сегодня мы объявили о таких шагах. Международный секретариат НАТО уже уведомлен", - заявил

По словам Лаврова, вследствие того, что НАТО выслала сотрудников миссии РФ, у страны не осталось надлежащих условий для, якобы, продолжения дипломатической деятельности.

"У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствуют надлежащие условия для элементарной дипломатической деятельности, и в ответ на действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного представительства при НАТО, в том числе работу главного военного представителя, наверное, с 1 ноября или может это займет еще несколько дней", - добавил Лавров.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что НАТО приняло решение выслать восемь сотрудников миссии РФ из-за их враждебной деятельности.

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