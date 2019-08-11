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Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента США

Новости » Общество    11.08.2019 - 21:56
Байден обошел Трампа в опросе о выборах президента США
Фото: Джо Байден (facebook.com)

Байден в опросе опережает Трампа на 8%

Бывший вице-президент США Джо Байден опередил бы действующего президента Дональда Трампа на 8% на президентских выборах, если бы они проводились сейчас. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса SurveyUSA.

Так, согласно результатам опроса, демократа Байдена поддерживают 50% потенциальных избирателей, тогда как республиканцу Трампу свои голоса отдали бы только 42%. Кроме того, Трампа с 50% опередил бы и сенатор-демократ Берни Сандерс. 

Напомним, РБК-Украина в апреле писало, что Джо Байден опережает Дональда Трампа на 6%. Среди опрошенных 43% респондентов заявили, что выберут президентом Байдена, в то время как свою поддержку Трампа обнаружили 37% опрашиваемых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Байден объявил о намерении участвовать в выборах президента США. Экс-вице-президент США заявил, что основные ценности нации - положение в мире, демократия, все, что сделало Америку Америкой поставлено на карту, поэтому он решил выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов

В то же время действующий президент США Дональд Трамп приветствовал заявление бывшего вице-президента Джо Байденавступить в борьбу за пост президента накануне выборов 2020 года.

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