Байден обійшов Трампа в опитуванні про вибори президента США

Фото: Джо Байден (facebook.com)

Байден в опитуванні випереджає Трампа на 8%

Колишній віце-президент США Джо Байден випередив б чинного президента Дональда Трампа на 8% на президентських виборах, якби вони проводилися зараз. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування SurveyUSA.



Так, згідно з результатами опитування, демократа Байдена підтримують 50% потенційних виборців, тоді як республіканцеві Трампу свої голоси віддали б тільки 42%. Крім того, Трампа з 50% випередив би і сенатор-демократ Берні Сандерс.



Нагадаємо, РБК-Україна в квітні писало, що Джо Байден випереджає Дональда Трампа на 6%. Серед опитаних 43% респондентів заявили, що виберуть президентом Байдена, в той час як свою підтримку Трампа виявили 37% опитуваних.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Байден оголосив про намір брати участь у виборах президента США. Екс-віце-президент США заявив, що основні цінності нації - положення в світі, демократія, все, що зробило Америку Америкою поставлено на карту, тому він вирішив висунути свою кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів

У той же час чинний президент США Дональд Трамп привітав заяву колишнього віце-президента Джо Байденавступити в боротьбу за пост президента напередодні виборів 2020 року.