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Байден обговорить із Зеленським запит України щодо зброї

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що планує обговорити з українським лідером Володимиром Зеленським запити щодо озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France 24.

"Ми збираємося поговорити (з президентом України Володимиром Зеленським - ред.)", - заявив Байден журналістам, виступаючи наступного ранку після того, як він відповів категоричним "ні" на запитання, чи виступає він за відправку винищувачів F-16 в Україну.

Нагадаємо, раніше Байден натякнув, що США не передаватимуть Україні винищувачі F-16.

Зазначимо, що 30 січня Польща офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є певні умови.

При цьому лідер Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.

Разом з тим прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Амстердам не має табу на постачання винищувачів F-16 для України. Однак жодних запитів Нідерланди не отримували.

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