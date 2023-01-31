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Байден обсудит с Зеленским запрос Украины по оружию

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что планирует обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским запросы по вооружению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France 24.

"Мы собираемся поговорить (с президентом Украины Владимиром Зеленским, ред.)", - заявил Байден журналистам, выступая на следующее утро после того, как он ответил категорическим "нет" на вопрос, выступает ли он за отправку истребителей F16 в Украину.

Напомним, ранее Байден намекнул, что США не будут передавать Украине истребители F-16.

Отметим, что 30 января Польша официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

При этом лидер Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

В то же время премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что у Амстердама нет табу на поставку истребителей F-16 для Украины. Однако никаких запросов Нидерланды не получали.

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