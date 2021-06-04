Байден за неделю до встречи с Путиным проведет переговоры с генсеком НАТО
Президент США Джо Байден за неделю до саммита с Россией на высшем уровне проведет встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Переговоры пройдут 7 июня в Вашингтоне.
Об этом на регулярном брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Президент и генсек обсудят саммит НАТО 14-го июня в Брюсселе, и многочисленные вопросы на повестке дня НАТО, включая усилением трансатлантической безопасности перед лицом вызовов со стороны России и Китая", - сказала она.
Псаки уточнила, что Байден и Столтенберг также обсудят адаптацию НАТО для ответа на такие угрозы, как кибератаки, изменение климата, при соблюдении более сбалансированного распределения ответственности между союзниками.
"Как мы уже заявляли, усиление наших союзников является приоритетом этой администрации, и наш альянс с НАТО является большой частью этого", - добавила пресс-секретарь Белого дома.
Напомним, накануне старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат сообщила, что Байден планирует во время встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудить Украину. Американский лидер намерен подтвердить преданность Вашингтону территориальной целостности Украины.
Саммит США и РФ на высшем уровне должен пройти 16 июня в Женеве. Встречу подтвердили и в Вашингтоне, и в Москве.
Отметим, до этого было известно, что Байден также хочет обсудить с Путиным кибербезопасность на фоне участившихся хакерских атак.
В то же время в Кремле не исключали, что президенты России и США обсудят Украину.
Добавим, в украинском МИД заявляли, что накануне встречи лидеров России и США, президент Владимир Зеленский может поговорить с Байденом.