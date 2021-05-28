Байден переговорит с Зеленским перед встречей с Путиным, - МИД
Президент США Джо Байден перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве переговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом в эфире "Украина 24" сказал заместитель главы МИД Евгений Енин.
"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским", - сказал представитель МИД.
По словам Енина, министерство иностранных дел Украины сейчас "тщательно готовит повестку дня" для беседы Байдена и Зеленского, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.
Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона имеет достаточно источников, чтобы узнать после встречи Байдена и Путина обсужденные вопросы.
Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.
Как писало РБК-Украина, ранее в Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.