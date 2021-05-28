ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден переговорит с Зеленским перед встречей с Путиным, - МИД

Новина українською →
Киев, Пятница 28 мая 2021 19:09
Байден переговорит с Зеленским перед встречей с Путиным, - МИД Фото: президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин (Official White House)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден перед встречей со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве переговорит с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом в эфире "Украина 24" сказал заместитель главы МИД Евгений Енин.

"Встрече Путина с Байденом будут предшествовать контакты нашего президента с американским", - сказал представитель МИД.

По словам Енина, министерство иностранных дел Украины сейчас "тщательно готовит повестку дня" для беседы Байдена и Зеленского, а также занимается логистическим аспектом этих контактов.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона имеет достаточно источников, чтобы узнать после встречи Байдена и Путина обсужденные вопросы.

Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Владимир Путин Джозеф Байден встреча
NEWS
МИД подготовил пакет санкций против Беларуси. Его передали в СНБО
МИД подготовил пакет санкций против Беларуси. Его передали в СНБО
DAILY
Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина