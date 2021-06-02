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Байден планирует обсудить с Путиным вопрос кибербезопасности

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Вашингтон, Среда 02 июня 2021 20:16
Байден планирует обсудить с Путиным вопрос кибербезопасности Фото: Джо Байден и Владимир Путин, президенты России и США (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Женеве планирует обсудить вопрос кибербезопасности. Такой вопрос он решил поднять на фоне последних хакерских атак в США и за рубежом.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Вашингтоне.

Так, на брифинге Псаки прокомментировала недавнюю хакерскую атаку на бразильскую компанию JBS и ситуацию с кибербезопасностью.

"Мы ожидаем, что это будет одним из вопросов, которые президент (Байден - ред.) обсудит с президентом Путиным на саммите, который пройдет через две недели", - подчеркнула она.

Псаки также отметила, что Вашингтон не исключает применения каких-либо мер в ответ на кибератаку на компанию JBS.

Напомним, сегодня ночью стало известно, что хакеры совершили атаку на компанию JBS, которая занимается переработкой мяса в Северной Америке и Австралии. Из-за кибератаки компании пришлось остановить работу заводов. В причастности к атаке подозревают хакеров из России.

Добавим, до этого Байден говорил, что во время встречи с Путиным даст понять, что не позволит России нарушать права человека.

Также во время саммита в Женеве Байден хочет обсудить с Путиным вопросы Украины и Беларуси.

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