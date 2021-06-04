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В Кремле не исключают, что Байден и Путин при встрече обсудят Украину

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Пятница 04 июня 2021 12:51
В Кремле не исключают, что Байден и Путин при встрече обсудят Украину Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могут обсудить тему Украины в ходе личной встречи в Женеве. Фиксированной повестки переговоров не будет.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться", - сказал Песков.

Также будут говорить о Беларуси - Путин якобы предоставит Байдену "необходимые разъяснения" по ситуации в стране.

По словам Пескова, президенты обсудят вопросы, которые захотят поднять.

"Фиксированная повестка - ее и не будет. В любом случае значительная часть времени будет отведена тем вопросам, которые главы государства захотят озвучить", - сказал он.

По словам представителя Кремля, Путин и Байден в ходе саммита смогут пообщаться с глазу на глаз и с участием делегаций.

"В Кремле исходят из того, что встреча пройдет и в формате тет-а-тет, и с участием ближайших помощников", - отметил Песков, добавив, что детали пока не согласованы.

Ранее сообщалось, что в Кремле нет завышенных ожиданий от предстоящей встречи президентов.

Напомним, Белый дом и Кремль официально объявили о встрече Байдена и Путина. Переговоры двух лидеров пройдут с глазу на глаз 16 июня в Женеве, когда Байден будет находиться в Европе.

Ранее в Белом доме заявляли, что Байден во время встречи с Путиным планирует обсудить Украину.

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