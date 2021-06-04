В Кремле не исключают, что Байден и Путин при встрече обсудят Украину

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин могут обсудить тему Украины в ходе личной встречи в Женеве. Фиксированной повестки переговоров не будет.

"Не исключаем, что тема Украины может затрагиваться", - сказал Песков.

Также будут говорить о Беларуси - Путин якобы предоставит Байдену "необходимые разъяснения" по ситуации в стране.

По словам Пескова, президенты обсудят вопросы, которые захотят поднять.

"Фиксированная повестка - ее и не будет. В любом случае значительная часть времени будет отведена тем вопросам, которые главы государства захотят озвучить", - сказал он.

По словам представителя Кремля, Путин и Байден в ходе саммита смогут пообщаться с глазу на глаз и с участием делегаций.

"В Кремле исходят из того, что встреча пройдет и в формате тет-а-тет, и с участием ближайших помощников", - отметил Песков, добавив, что детали пока не согласованы.