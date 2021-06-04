Байден за тиждень до зустрічі з Путіним проведе переговори з генсеком НАТО

Президент США Джо Байден за тиждень до саміту з Росією на вищому рівні проведе зустріч з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Переговори пройдуть 7 червня у Вашингтоні.

"Президент і генсек обговорять саміт НАТО 14-го червня в Брюсселі, і численні питання на порядку денному НАТО, включаючи посиленням трансатлантичної безпеки перед обличчям викликів з боку Росії і Китаю", - сказала вона.

Псакі уточнила, що Байден і Столтенберг також обговорять адаптацію НАТО для відповіді на такі загрози, як кібератаки, зміна клімату, при дотриманні більш збалансованого розподілу відповідальності між союзниками.

"Як ми вже заявляли, посилення наших союзників є пріоритетом цієї адміністрації, і наш альянс з НАТО є великою частиною цього",- додала прессекретар Білого дому.