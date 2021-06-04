Байден за тиждень до зустрічі з Путіним проведе переговори з генсеком НАТО
Президент США Джо Байден за тиждень до саміту з Росією на вищому рівні проведе зустріч з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Переговори пройдуть 7 червня у Вашингтоні.
Про це на регулярному брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Джен Псакі.
"Президент і генсек обговорять саміт НАТО 14-го червня в Брюсселі, і численні питання на порядку денному НАТО, включаючи посиленням трансатлантичної безпеки перед обличчям викликів з боку Росії і Китаю", - сказала вона.
Псакі уточнила, що Байден і Столтенберг також обговорять адаптацію НАТО для відповіді на такі загрози, як кібератаки, зміна клімату, при дотриманні більш збалансованого розподілу відповідальності між союзниками.
"Як ми вже заявляли, посилення наших союзників є пріоритетом цієї адміністрації, і наш альянс з НАТО є великою частиною цього",- додала прессекретар Білого дому.
Нагадаємо, напередодні старший директор по Європі Ради національної безпеки при Білому домі Аманда Слоат повідомила, що Байден планує під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним обговорити Україну. Американський лідер має намір підтвердити відданість Вашингтону територіальній цілісності України.
Саміт США і РФ на вищому рівні повинен пройти 16 червня в Женеві. Зустріч підтвердили і у Вашингтоні, і в Москві.
Зазначимо, до цього було відомо, що Байден також хоче обговорити з Путіним кібербезпеку на тлі почастішали хакерських атак.
Водночас у Кремлі не виключали, що президенти Росії і США обговорять Україну.
Додамо, в українському МЗС заявляли, що напередодні зустрічі лідерів Росії і США, президент Володимир Зеленський може поговорити з Байденом.