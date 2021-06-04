Байден на встрече с Путиным подтвердит поддержку целостности Украины

Президент США Джо Байден во время встречи с президентом России Владимиром Путиным планирует обсудить Украину. Байден хочет подтвердить преданность Вашингтону территориальной целостности Украины.

Об этом рассказала старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоат.