Байден наказав охороняти Трампа як "чинного президента"

Замахи на Трампа

Нагадаємо, що цього року вже було здійснено два замахи на Трампа. У липні експрезидента намагалися вбити під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсільванія. Тоді він дістав легке поранення вуха. А відвідувач заходу загинув від отриманої кулі.

Стрільцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс. Його мотиви наразі не встановлені.

Детальніше про гучний замах на Трампа - в матеріалі РБК-Україна.

Варто зауважити, що розслідування Секретної служби США виявило прогалини в комунікації та недостатню обачність напередодні липневої спроби вбивства Трампа.

А вже в неділю, 15 вересня, передвиборчий штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли.

Пізніше Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Інцидент стався на полі для гольфу Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч, Флорида. Агенти Секретної служби, що охороняли Трампа, нібито помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Пізніше підозрюваного затримали в його автомобілі.

16 вересня Федеральний суд Флориди у США висунув підозрюваному перші звинувачення.

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