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Підозрюваному в замаху на Трампа висунули перші звинувачення

США, Понеділок 16 вересня 2024 22:14
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Підозрюваному в замаху на Трампа висунули перші звинувачення Фото: громадянин США Раян Рут (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Федеральний суд Флориди у США висунув перші обвинувачення Раяну Руту. Він підозрюється в імовірній спробі замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та BBC.

Обидва звинувачення стосуються незаконного володіння зброєю і дозволять утримувати його під вартою до завершення розслідування.

Зокрема Руту висунули звинувачення в тому, що він володів вогнепальною зброєю в період, коли був засудженим злочинцем, а також що фігурант володів зброєю, в якої був стертий серійний номер.

Водночас варто зауважити, що розслідування триває, і надалі можуть бути висунуті додаткові звинувачення.

Водночас під час судового процесу стало відомо, що підозрюваний не може дозволити собі власного адвоката. За його словами, він не має для цього заощаджень.

Слухання суду про запобіжний захід Руту призначено на 23 вересня, а пред'явлення обвинувачення - на 30 вересня.

Ймовірний замах на Трампа

Нагадаємо, що вчора ввечері на гольф-полі Трампа відбулась стрілянина. Спочатку було заявлено, що постріли жодним чином не пов'язані з кандидатом в президенти, але пізніше Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Зауважимо, що в мережі відразу з'явилось кілька матеріалів, які пов'язували ймовірного підозрюваного з Україною. А керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко попередив, що Росія використовуватиме тему зі стріляниною в Трампа проти України.

Сьогодні вдень Головне управління розвідки навіть виступило з офіційною заявою та наголосило, що Рут ніколи не мав відношення до Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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