Підозрюваному в замаху на Трампа висунули перші звинувачення

Федеральний суд Флориди у США висунув перші обвинувачення Раяну Руту. Він підозрюється в імовірній спробі замаху на кандидата в президенти США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та BBC .

Обидва звинувачення стосуються незаконного володіння зброєю і дозволять утримувати його під вартою до завершення розслідування.

Зокрема Руту висунули звинувачення в тому, що він володів вогнепальною зброєю в період, коли був засудженим злочинцем, а також що фігурант володів зброєю, в якої був стертий серійний номер.

Водночас варто зауважити, що розслідування триває, і надалі можуть бути висунуті додаткові звинувачення.

Водночас під час судового процесу стало відомо, що підозрюваний не може дозволити собі власного адвоката. За його словами, він не має для цього заощаджень.

Слухання суду про запобіжний захід Руту призначено на 23 вересня, а пред'явлення обвинувачення - на 30 вересня.