Байден приказал охранять Трампа как "действующего президента"

Покушения на Трампа

Напомним, что в этом году уже было совершено два покушения на Трампа. В июле экспрезидента пытались убить во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Тогда он получил легкое ранение уха. А посетитель мероприятия погиб от полученной пули.

Стрельцом оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Его мотивы пока не установлены.

Детальнее о громком покушении на Трампа - в материале РБК-Украина.

Следует заметить, что расследование Секретной службы США выявило пробелы в коммуникации и недостаточную осмотрительность накануне июльской попытки убийства Трампа.

А уже в воскресенье, 15 сентября, предвыборный штаб Трампа заявил, что бывший президент находится в безопасности после того, как возле него раздались выстрелы.

Позже Федеральное бюро расследований назвало инцидент "похожим на попытку убийства бывшего президента Трампа".

Инцидент произошел на поле для гольфа Trump International Golf Club в Вест-Палм-Бич, Флорида. Охранявшие Трампа агенты Секретной службы якобы заметили вооруженного мужчину и открыли по нему огонь. Позже подозреваемый был задержан в его автомобиле.

16 сентября Федеральный суд Флориды в США выдвинул подозреваемому первые обвинения.

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