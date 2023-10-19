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Байден має намір запросити 60 млрд доларів для допомоги Україні, - ЗМІ

Четвер 19 жовтня 2023 04:05
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Байден має намір запросити 60 млрд доларів для допомоги Україні, - ЗМІ Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден має намір виставити на голосування до Конгресу довгостроковий пакет допомоги для України у розмірі 60 млрд. доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Законодавці Конгресу отримали першу розширену інформацію про новий пакет фінансування, який адміністрація Байдена, як очікується, надасть Конгресу цього тижня.

Хоча його ще остаточно не сформовано, швидше за все, для допомоги Україні президент США вимагатиме виділення 60 млрд доларів. Це підтвердили три джерела, знайомі із запитом. Решта запиту включатиме приблизно 40 млрд доларів, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США та Мексики.

Загальний запит на додаткове фінансування, який, як очікується, буде поданий на фінансовий рік, який закінчується у вересні наступного року, складе близько 100 млрд доларів, повідомили чотири джерела, які безпосередньо беруть участь у процесі.

Допомога США Україні та Ізраїлю

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден звернеться до Конгресу із запитом, що включає оборонну допомогу Україні та Ізраїлю. Його розмір складатиме близько 100 млрд доларів.

Раніше президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС.

При цьому виникли побоювання, що через підтримку Єрусалиму може скоротитись допомога Україні. Втім, Байден заявив, що США – наймогутніша нація в історії світу і має можливості та зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

Також The Wall Street Journal писав, що сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні у розмірі від 50 до 100 млрд доларів.

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