Байден розпорядився надати додаткову допомогу Ізраїлю після нападу ХАМАС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на держсекретаря США Ентоні Блінкена, якого цитує The Guardian .

При цьому наразі невідомо чим саме США вирішили допомогти Ізраїлю.

Зазначимо, що Politico з посиланням на американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена працює над виконанням запиту Ізраїлю щодо термінової передачі зброї.

Водночас телеканал Sky News повідомляє, що США можуть перекинути свої кораблі та військові літаки "поближче" до Ізраїлю.

Що цьому передувало

Вчора терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. ХАМАС вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 500 людей.

Додамо, що раніше президент США заявляв, що Вашингтон підтримує Ізраїль та його право на самооборону. Він також додав, що Штати подбають про те, щоб Єрусалим отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози.

До того ж, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що сьогодні Штати оголосять про надання підтримки Ізраїлю.

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