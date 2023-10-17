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Байден запросить у Конгресу 100 млрд доларів для України та Ізраїлю, - Bloomberg

США, Вівторок 17 жовтня 2023 23:38
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Байден запросить у Конгресу 100 млрд доларів для України та Ізраїлю, - Bloomberg Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден звернеться до Конгресу із запитом, який включає оборонну допомогу Україні та Ізраїлю. Його розмір складатиме приблизно 100 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела видання стверджують, що комплексний пакет має на меті залучити широку двопартійну підтримку Ізраїлю після нападу ХАМАС та полегшити передачу допомоги Україні.

Особа, знайома зі зусиллями адміністрації щодо координації запиту, сказала, що деталі пакету все ще опрацьовуються, і підкреслила, що сума покриватиме цілий фінансовий рік. Попередній запит Білого дому, який передбачав допомогу Україні на суму 24 млрд доларів, охоплював лише тримісячний період.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у вівторок заявив, що очікує, що адміністрація надішле запит «до кінця цього тижня» і що він включатиме військову, дипломатичну, розвідувальну та гуманітарну допомогу для Ізраїлю.

"Ми хотіли б отримати додатковий пакет якомога швидше, тому що потреби великі як в Ізраїлі, так і в Україні", - сказав він.

Допомога США Україні та Ізраїлю

Президент США Джо Байден наказав надати додаткову підтримку Ізраїлю після терористичного нападу ХАМАС.

При цьому виникли побоювання, що через підтримку Єрусалима може скоротитися допомога Україні. Втім Байден заявив, що США - наймогутніша нація в історії світу і має можливості і зобов'язання підтримувати і Ізраїль, і Україну.

Раніше The Wall Street Journal писав, що сенатори США від обох партій хочуть найближчими тижнями прийняти річний пакет допомоги Україні розміром від 50 до 100 млрд доларів.

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