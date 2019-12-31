Байден изменил мнение относительно показаний в Сенате США по импичменту Трампа

Бывший вице-президент США Джо Байден согласится дать показания во время процесса импичмента в Сенате, если его вызовут. Об этом он заявил во время встречи с избирателями в штате Айова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Байден подтвердил, что выполнит требования любой повестки Сената.

Напомним, ранее Байден отказался давать показания в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Он объяснил свой отказ давать показания тем, что у республиканцев в Сенате "нет правовых оснований" для вызова его для дачи показаний.

"Я не собираюсь делать вид, что у республиканцев есть какие-либо правовые основания направлять повестки для дачи мной показаний на слушаниях по импичменту", - заявил он и добавил, что повестки должны поступать в Белый дом, а не ему.

РБК-Украина писало, что лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не исключил проведение дополнительных слушаний со свидетелями по делу об импичменте Трампа. В то же время он признал, что верхняя палата сейчас находится "в тупике" по дальнейшему рассмотрению дела об импичменте.

Также сообщалось, что Белый дом не хочет длительного разбирательства по импичменту Трампа в Сенате.

Как известно, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Однако импичмент Трампу могут объявить после соответствующего решения в Сенате. Когда начнется рассмотрение этого вопроса, пока неизвестно.