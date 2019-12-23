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Республиканцы могут заслушать в Сенате США свидетелей по делу импичмента Трампа

Новости » Политика     23.12.2019 - 20:45
Республиканцы могут заслушать в Сенате США свидетелей по делу импичмента Трампа
Фото: Конгресс США (wikimedia.org GFDL)

Маконнелл призвал вести дело об импичменте Трампа по справедливости

Лидер республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса Соединенных Штатов Митч Макконнелл заявил, что не исключает возможности проведения дополнительных слушаний со свидетелями по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Маконнелл призвал вести дело об импичменте Трампа по справедливости.

"Мы не исключаем (заслушивание - ред.) свидетелей. Давайте вести этот процесс так же, как было в ситуации с президентом Клинтоном - по справедливости", - отметил он.

Он пояснил, что во время процесса по импичменту президента Билла Клинтона 20 лет назад в Сенате сначала были заслушаны заявления сторон, даны ответы на письменные вопросы, после чего законодатели принимали решение о проведении слушаний со свидетелями. При этом он не уточнил, каких свидетелей хотели бы услышать республиканцы.

Тем не менее, лидер республиканцев раскритиковал решение спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси не передавать в официальном порядке в Сенат утвержденные обвинения против Трампа по его импичменту. Пелоси настаивает на требованиях демократов провести дополнительные слушания в Сенате в Палате представителей по крайней мере четырех свидетелей, в том числе бывшего советника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, а также и.о. главы администрации Белого дома Мика Малвени.

"Она (Пелоси - ред.), видимо, считает, что может указывать нам, как проводить судебный процесс", - отметил Маконнелл.

В то же время он признал, что верхняя палата сейчас находится "в тупике" по дальнейшему рассмотрению дела об импичменте.

"Мы ничего не можем сделать, пока спикер (Палаты представителей - ред.) не предоставит нам документы, поэтому все будут наслаждаться (рождественскими - ред.) каникулами", - добавил Макконнелл.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.

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