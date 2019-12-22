Белый дом не хочет длительного разбирательства по импичменту Трампа в Сенате

Фото: Белый дом (obamawhitehouse.archives.gov)

В Белом доме хотят, чтобы Сенат рассматривал дело без заслушивания новых показаний

Белый дом не хочет, чтобы разбирательство в Сенате в рамках импичмента президенту США Дональду Трампу было длительным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Глава аппарата вице-президента Майка Пенса Марк Шорт в воскресенье дал понять, что Белый дом поддерживает лидера сенатского большинства Митча Макконнелла в его намерении провести разбирательство в ускоренном режиме.

Демократы настаивают на вызове главных помощников Трампа в качестве свидетелей, но Макконнелл хочет, чтобы Сенат рассматривал дело без заслушивания новых показаний.

"Американцы устали от этой профанации. Если разбирательство не затянется, нас оно не беспокоит. Наша администрация очень хочет вернуться к работе на благо американского народа... У нас и так уже было много свидетелей", - сказал Шорт.

Республиканцы высказали предположение, что демократам нужны свидетели, потому что собранное ими дело очень слабое. В свою очередь, демократы усматривают в позиции республиканцев страхи по поводу информации, которая может вскрыться в новых показаниях.

Ранее Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Однако импичмент Трампу могут объявить после соответствующего решения в Сенате. Когда начнется рассмотрение этого вопроса, пока неизвестно.