Трамп заявил, что хочет немедленного начала процесса по импичменту в Сенате

Иллюстративное фото (GettyImages)

Он отметил, что в демократов "ноль доказательств"

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что хочет немедленного начала процесса в Сенате Конгресса США в рамках импичмента. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter.

Он заявил, что демократы не обеспечили ему должного процесса в Палате представителей - "ни юристов, ни свидетелей".

"Теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!" - написал Трамп.

Напомним, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Однако импичмент Трампу могут объявить после соответствующего решения в Сенате. Когда начнется рассмотрение этого вопроса, сейчас неизвестно.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что уверен, что будет полностью оправдан во время проведения процедуры импичмента в Сенате.