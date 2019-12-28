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Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа

Новости » Политика     28.12.2019 - 08:24
Байден отказался давать показания в Сенате по импичменту Трампа
Фото: Джо Байден (из открытых источников)

Байден не хочет переключать внимание общественности на себя

Бывший вице-президент США Джо Байден отказался давать показания в Сенате по делу об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью газете The Des Moines Register.

По его словам, он не подчинится повестке Сената в рамках процедуры импичмента Трампа, если ему будет направлен соответствующий запрос. Он также предположил, что в противном случае внимание общественности в скандальном процессе переключилось бы на него.

"Причина, по которой я не стану делать это, заключается в том, что все построено на подходе к действиям Трампа, к тому, чем он занимался всю свою жизнь. Он всегда старался переключить внимание со своей персоны", - заявил демократ.

Он также выразил сомнение, что Сенат вообще направит ему повестку.

Напомним, ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл не исключил проведение дополнительных слушаний со свидетелями по делу об импичменте Трампа. В то же время он признал, что верхняя палата сейчас находится "в тупике" по дальнейшему рассмотрению дела об импичменте.

Также сообщалось, что Белый дом не хочет длительного разбирательства по импичменту Трампа в Сенате.

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