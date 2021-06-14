Байден в Европе. Встреча G7, саммит НАТО и тет-а-тет с Путиным: основные заявления и ожидания

Встреча G7

С 11 по 13 июня в Корнуолле проходил саммит стран "Большой семерки". Лидеры Британии, США, Германии, Франции, Японии, Канады, Италии и ЕС обсудили текущие глобальные проблемы.

Среди главных заявлений по итогам встречи: распределение 1 млрд доз вакцины от коронавируса нуждающимся странам, противодействие Китаю и России, санкции против Беларуси, обеспечение справедливого расследования катастрофы МАУ в Иране, борьба с изменениями климата, создание справедливой налоговой системы.

Отдельно лидеры G7 обсудили ситуацию в Украине. Главы стран признали Россию стороной конфликта в Украине, а также поддержали продолжение переговоров в нормандском формате для выполнения минских договоренностей.

Саммит НАТО

Саммит 30 стран-членов НАТО пройдет в Брюсселе в рамках одного дня 14 июня. Из-за ограниченного формата в этой встрече не будут принимать участие партнеры Альянса (Украина, Грузия и др.).

На повестке дня 9 вопросов:

трансатлантическая безопасность, обсуждение ситуации в Сирии, Иране, Южно-Китайском море;

новая политика коллективной обороны, повышение способности НАТО защищать всех союзников;

разработка задач по обеспечению устойчивости в рамках всего Альянса;

роль НАТО в поддержании международного порядка, укрепление партнерских отношений;

стимулирование трансатлантических инноваций;

оказание поддержки странам-партнерам НАТО (борьба с терроризмом и кибератаками, реформа обороны, управление кризисами);

климатические изменения;

инвестиции в оборону.

В том числе лидеры государств НАТО планируют обсудить сотрудничество с Украиной и Грузией. Также на саммите будут говорить об агрессии России и последствиях для Альянса подъема Китая. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок в дальнейшем будет наращивать военный потенциал для противодействия России.

Накануне саммита Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, во время которого Генсек НАТО заявил о неизменной политической и практической поддержке Украины. В свою очередь Зеленский отметил важность подтверждения политики открытых дверей Альянса и Плана действий по членству в НАТО для Украины.

Саммит ЕС - США

В рамках визита в Европу Джо Байден 15 июня проведет встречи с лидерами Евросоюза. Главной темой является укрепление трансатлантического партнерства.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент США обсудят ситуацию в области здравоохранения, обеспечение справедливого доступа к вакцинам от коронавируса во всем мире. Затронут вопросы восстановления глобальной экономики, расширение торгового и цифрового сотрудничества, укрепление демократии, климатический кризис.

Встреча Байдена и Путина

16 июня состоятся первые переговоры президентов США и России. Джо Байден и Владимир Путин проведут закрытую встречу в Женеве на вилле Ла Гранж. Совместная пресс-конференция по итогам встречи не планируется. Лидеры государств пообщаются с журналистами отдельно.

На повестке дня обсуждение текущих отношений между США и РФ. Американский президент затронет тему кибербезопасности на фоне хакерских атак в США и по всему миру, поднимет вопрос о недопустимости нарушения прав человека. Отдельно планируется обсуждение ситуации в Украине и в Беларуси.

Джо Байден заявил, что по итогам встречи хочет понять, есть ли условия для улучшения отношений. При этом он также добавил, что Вашингтон не стремится к конфликту с Москвой.

В то же время президент РФ Владимир Путин назвал целью переговоров восстановление личных контактов, налаживание диалога и создание сотрудничества по представляющим взаимные интересы направлениям.