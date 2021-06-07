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Белый дом о встрече президентов США и России: это не награда для Путина

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Вашингтон, Понедельник 07 июня 2021 21:01
Белый дом о встрече президентов США и России: это не награда для Путина Фото: президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Милан Лелич

Президенты США и России проведут встречу 16 июня в Женеве. США не рассматривают встречу президента Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным как "награду" для последнего.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы не рассматриваем встречу с российским президентом как награду. Мы рассматриваем ее как важнейший элемент защиты американских интересов и американских ценностей", - сказал Салливан.

По его словам, непосредственная встреча двух президентов - это самый эффективный способ понять планы и намерения России.

Также Салливан отметил, что от встречи Байдена и Путина не стоит ждать каких-то значительных практических результатов, ее задача - прояснить "намерения и возможности" обеих стран.

Напомним, Байден и Путин должны встретиться в Женеве 16 июня этого года. Ранее Байден заявил, что США не стремятся к конфликту с Россией, но при встрече с Путиным он предупредит, что готов дать отпор на вызовы со стороны Москвы.

В то же время Путин назвал "общие интересы", которые планирует обсудить с Байденом в Женеве.

Отметим, накануне встречи с Путиным президент США провел телефонный разговор с Зеленским.

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