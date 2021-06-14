Байден в Європі. Зустріч G7, саміт НАТО і тет-а-тет з Путіним: основні заяви і очікування

Зустріч G7

З 11 по 13 червня в Корнуоллі проходив саміт країн "Великої сімки". Лідери Британії, США, Німеччини, Франції, Японії, Канади, Італії та ЄС обговорили поточні глобальні проблеми.

Серед головних заяв за підсумками зустрічі: розподіл 1 млрд доз вакцини від коронавіруса нужденним країнам, протидія Китаю і Росії, санкції проти Білорусі, забезпечення справедливого розслідування катастрофи МАУ в Ірані, боротьба зі змінами клімату, створення справедливої ​​податкової системи.

Окремо лідери G7 обговорили ситуацію в Україні. Глави країн визнали Росію стороною конфлікту в Україні, а також підтримали продовження переговорів у нормандському форматі для виконання мінських домовленостей.

Саміт НАТО

Саміт 30 країн-членів НАТО пройде в Брюсселі в рамках одного дня 14 червня. Через обмежений формат у цій зустрічі не братимуть участь партнери Альянсу (Україна, Грузія та ін.).

На порядку денному 9 питань:

трансатлантична безпека, обговорення ситуації в Сирії, Ірані, Південно-Китайському морі;

нова політика колективної оборони, підвищення здатності НАТО захищати всіх союзників;

розробка завдань по забезпеченню стійкості в рамках всього Альянсу;

роль НАТО у підтриманні міжнародного порядку, зміцнення партнерських відносин;

стимулювання трансатлантичних інновацій;

надання підтримки країнам-партнерам НАТО (боротьба з тероризмом і кібератаками, реформа оборони, управління кризами);

кліматичні зміни;

інвестиції в оборону.

У тому числі лідери держав НАТО планують обговорити співпрацю з Україною і Грузією. Також на саміті будуть говорити про агресію Росії і наслідки для Альянсу підйому Китаю. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що блок надалі буде нарощувати військовий потенціал для протидії Росії.

Напередодні саміту Йенс Столтенберг і Володимир Зеленський провели телефонну розмову, під час якої Генсек НАТО заявив про незмінну політичну та практичну підтримку України. У свою чергу Зеленський відзначив важливість підтвердження політики відкритих дверей Альянсу і Плану дій щодо членства в НАТО для України.

Саміт ЄС - США

В рамках візиту в Європу Джо Байден 15 червня проведе зустрічі з лідерами Євросоюзу. Головною темою є зміцнення трансатлантичного партнерства.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, голова Європейської ради Шарль Мішель і президент США обговорять ситуацію в галузі охорони здоров'я, забезпечення справедливого доступу до вакцин від коронавіруса у всьому світі. Піднімуть питання відновлення глобальної економіки, розширення торгової і цифрової співпраці, зміцнення демократії, кліматична криза.

Зустріч Байдена і Путіна

16 червня відбудуться перші переговори президентів США та Росії. Джо Байден і Володимир Путін проведуть закриту зустріч в Женеві на віллі Ла Гранж. Спільна прес-конференція за підсумками зустрічі не планується. Лідери держав поспілкуються з журналістами окремо.

На порядку денному обговорення поточних відносин між США і РФ. Американський президент торкнеться теми кібербезпеки на тлі хакерських атак в США і по всьому світу, підніме питання про неприпустимість порушення прав людини. Окремо планується обговорення ситуації в Україні і в Білорусі.

Джо Байден заявив, що за підсумками зустрічі хоче зрозуміти, чи є умови для поліпшення відносин. При цьому він також додав, що Вашингтон не прагне до конфлікту з Москвою.

У той же час президент РФ Володимир Путін назвав метою переговорів відновлення особистих контактів, налагодження діалогу та створення співпраці за напрямками, що представляють взаємні інтереси.