Байден про шлях України до НАТО: зараз слід переконатися, що вони виграють війну

Україна може стати членом Північноатлантичного союзу (НАТО), але після того, як США переконаються, що країна виграє війну проти Російської Федерації.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.

"Я пишаюся тим, який Альянс зараз сильний і єдиний. Я говорив із Путіним про фінляндизацію НАТО, натомість у нас сталася натовізація Фінляндії. Україна має майбутнє в НАТО. Але ми зазначали, що Україна стане членом, тільки ми маємо переконатися, що вони виграють війну", - сказав очільник Білого дому.

Візит президента Зеленського до США

Президент Володимир Зеленський 11-12 грудня перебуває з дводенним візитом у Сполучених Штатах Америки.

У вівторок, 12 грудня, Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Під час зустрічі очільник Білого дому в овальному кабінеті підписав угоду про надання Україні фінансової допомоги на 200 млн доларів.

Президент Зеленський заявив, що необхідно швидше працювати із замороженими російськими активами. Це понад 300 мільярдів доларів, які досі належать терористам.

Також Зеленський заявив, що Україні слід перемогти Росію в повітрі подібно до того, як вона здобула перемогу над агресором на Чорному морі.

Байден закликав Конгрес не робити Володимиру Путіну "дарунка" й ухвалити фінансову допомогу Україні на оборонні потреби до того, як Конгрес піде на канікули.

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