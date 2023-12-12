Зеленський про заморожені активи РФ: треба швидше залучити для захисту України

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що заморожені активи Російської Федерації необхідно якомога швидше залучити для захисту України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України.

Під час зустрічі з американським президентом Джо Байденом Зеленський зазначив, що необхідно швидше працювати із замороженими російськими активами. За даними президента, це понад 300 мільярдів доларів, які досі належать терористам.

"Ми повинні використати їх для захисту від російського терору", - наголосив глава держави.

Візит Зеленського до США

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом до США. Він приїхав учора, 11 грудня, і вже встиг провести зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, сенаторами та спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Наразі глава української держави проводить зустріч з Байденом.

Американський лідер уже оголосив, що підписав указ про новий пакет військової допомоги Україні, куди увійде озброєння вартістю близько 200 млн доларів.

Більш детально про візит Зеленського до США можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Використання заморожених активів РФ

Протягом кількох місяців європейські чиновники вивчали способи вилучення доходів від російських активів заблокованих після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

Наразі Україна разом із міжнародними партнерами працює над створенням можливості конфіскувати заморожені російські активи, зокрема державні, у країнах-союзниках. Ці кошти мають бути спрямовані на відновлення України. Йдеться майже про 500 млрд доларів.

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