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Україна має перемогти РФ у повітрі так, як перемогла у Чорному морі, - Зеленський

Вашингтон, Середа 13 грудня 2023 00:21
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Україна має перемогти РФ у повітрі так, як перемогла у Чорному морі, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський вважає, що завдання України - перемогти РФ у повітрі (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Україні слід перемогти Росію в повітрі подібно до того, як вона здобула перемогу над агресором на Чорному морі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг у Білому домі.

"Це посилить наші наземні війська у 2024 році. Якщо ми будемо контролювати небо, нам стане легше. Той, хто контролює небо, контролює тривалість війни", - наголосив український лідер.

Візит президента Зеленського до США

Президент Володимир Зеленський 11-12 грудня перебуває з дводенним візитом у Сполучених Штатах Америки.

У вівторок, 12 грудня, Зеленський провів зустріч з президентом США Джо Байденом. Під час зустрічі очільник Білого дому в овальному кабінеті підписав угоду про надання Україні фінансової допомоги на 200 млн доларів.

Президент Зеленський заявив, що необхідно швидше працювати із замороженими російськими активами. Це понад 300 мільярдів доларів, які досі належать терористам.

Байден закликав Конгрес не робити Володимиру Путіну "дарунка" й ухвалити фінансову допомогу на оборонні потреби України до того, як Конгрес піде на канікули.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден
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