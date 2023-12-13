Байден о пути Украины в НАТО: сейчас нужно убедиться, что они выиграют войну
Украина может стать членом Североатлантического союза (НАТО), но после того, как США убедятся, что страна выиграет войну против Российской Федерации.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.
"Я горжусь тем, какой Альянс сейчас сильный и единый. Я говорил с Путиным о финляндизации НАТО, зато у нас произошла натовизация Финляндии. Украина имеет шанс обрести членство в НАТО. Но мы отмечали, что Украина станет членом, только мы должны убедиться, что они выиграют войну", - сказал глава Белого дома.
Визит президента Зеленского в США
Президент Владимир Зеленский 11-12 декабря находится с двухдневным визитом в Соединенных Штатах Америки.
Во вторник, 12 декабря, Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байден. В ходе встречи глава Белого дома подписал соглашение о предоставлении Украине финансовой помощи на 200 млн долларов.
Президент Зеленский заявил, что необходимо быстрее работать с замороженными российскими активами. Это более 300 миллиардов долларов, которые до сих пор принадлежат террористам.
Также Зеленский заявил, что Украине нужно победить Россию в воздухе подобно тому, как она одержала победу над агрессором на Черном море.
Байден призвал Конгресс не делать Владимиру Путину "подарок" и принять помощь Украине до того, как Конгресс уйдет на каникулы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.