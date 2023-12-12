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Байден про допомогу Україні: ухвалити треба до канікул, щоб не зробити дарунок Путіну

США, Вівторок 12 грудня 2023 22:15
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Байден про допомогу Україні: ухвалити треба до канікул, щоб не зробити дарунок Путіну Фото: американський президент Джо Байден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Американський президент Джо Байден закликав конгрес не робити російському диктатору Володимиру Путіну "дарунка" й ухвалити допомогу Україні до того, як Конгрес піде на канікули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Джо Байдена.

Під час зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським Байден наголосив, що Конгрес повинен ухвалити додаткове фінансування для України до того, як вони перервуться на святкові канікули.

"Перш ніж вони зроблять Путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити", - підкреслив президент США.

Допомога від США

Нагадаємо, США закінчуються гроші, які призначені для фінансування військової допомоги Україні. У зв'язку з цим президент Джо Байден запросив у Конгресу понад 100 млрд доларів, в які входять понад 60 млрд доларів для України.

Зараз у Конгресі є розбіжності щодо цього пакету, оскільки республіканці вимагають додати туди пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Вчора координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі повідомляв, що Сполучені Штати Америки, ймовірно, оголосять черговий пакет військової допомоги Україні. Це станеться до кінця грудня.

На цьому тлі президент України Володимир Зеленський приїхав до США. Більш детально про поїздку - у матеріалі РБК-Україна.

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