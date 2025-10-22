У "Батьківщині" пояснили, як держава може залучити ще 175 млрд до бюджету-2026

Держбюджет 2026

22 жовтня проєкт державного бюджету на 2026 рік Верховна рада ухвалила у першому читанні 256 голосами. У партії "Батьківщина" пообіцяли проконтролювати, щоб вказана поправка залишилася в проєкті до другого читання.

Нагадаємо, раніше партія "Батьківщина" подала власний альтернативний варіант державного бюджету, у якому запропонувала шляхи збільшення доходів і перерозподілу видатків для соціальних та оборонних програм. Юлія Тимошенко запропонувала підвищити мінімальні зарплати і пенсії, збільшити грошове забезпечення для захисників і фінансову підтримку для поранених військових, що потребують лікування, реабілітації та протезування.