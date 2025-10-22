UA

У "Батьківщині" пояснили, як держава може залучити ще 175 млрд до бюджету-2026

Фото: очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Верховна рада підтримала правку до проєкту держбюджету на 2026 рік, що передбачає проведення репрофайлінгу заборгованості держави перед НБУ. Це може забезпечити близько 175 млрд грн для фінансування бюджетних потреб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення політсили "Батьківщина".

Вказану правку від "Батьківщини" частково врахував комітет, і 226 народних обранців підтвердили її в залі.

Пояснюючи суть пропозиції очільниця партії Юлія Тимошенко зазначила, що ініціатива спрямована на зменшення навантаження на видаткову частину бюджету шляхом репрофайлінгу, тобто реструктуризації внутрішніх боргових зобов’язань держави перед Нацбанком.

Щороку на обслуговування цієї заборгованості держава витрачає близько 175 млрд грн, зазначили в "Батьківщині".

Як повідомила Тимошенко, усі члени бюджетного комітету одностайно підтримали пропозицію щодо реструктуризації цього боргу, аби 175 мільярдів можна було спрямувати "на пенсії, зарплати, зброю і нормальне життя країни".

 

Держбюджет 2026

22 жовтня проєкт державного бюджету на 2026 рік Верховна рада ухвалила у першому читанні 256 голосами. У партії "Батьківщина" пообіцяли проконтролювати, щоб вказана поправка залишилася в проєкті до другого читання.

Нагадаємо, раніше партія "Батьківщина" подала власний альтернативний варіант державного бюджету, у якому запропонувала шляхи збільшення доходів і перерозподілу видатків для соціальних та оборонних програм. Юлія Тимошенко запропонувала підвищити мінімальні зарплати і пенсії, збільшити грошове забезпечення для захисників і фінансову підтримку для поранених військових, що потребують лікування, реабілітації та протезування.

