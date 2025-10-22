В "Батькивщине" объяснили, как государство может привлечь еще 175 млрд в бюджет-2026

Указанную правку от "Батькивщины" частично учел комитет, и 226 народных избранников подтвердили ее в зале.

Объясняя суть предложения, глава партии Юлия Тимошенко отметила, что инициатива направлена ​​на уменьшение нагрузки на расходную часть бюджета путем репрофайлинга, то есть реструктуризации внутренних долговых обязательств государства перед Нацбанком.

Ежегодно на обслуживание этой задолженности государство тратит около 175 млрд грн, отметили в "Батькивщине".

Как сообщила Тимошенко, все члены бюджетного комитета единогласно поддержали предложение о реструктуризации этого долга, чтобы 175 миллиардов можно было направить "на пенсии, зарплаты, оружие и нормальную жизнь страны".