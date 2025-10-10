ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Батьківщина" пропонує альтернативний бюджет-2026. Тимошенко розповіла деталі

Україна, П'ятниця 10 жовтня 2025 15:13
UA EN RU
"Батьківщина" пропонує альтернативний бюджет-2026. Тимошенко розповіла деталі Фото: Юлія Тимошенко (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

"Батьківщина" розробила альтернативний бюджет країни на наступний рік. Політсила пропонує дати соціальні видатки не менше мінімального прожиткового рівня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Мова йде про всіх людей - і пенсіонерам, і освітянам, науковцям, бібліотекарам, листонашам. А також вирівняти всі необхідні виплати для військових - для їхнього лікування й протезування.

"Я бачу фундаментальні ресурси, які ми можемо спрямувати на посилення України, - оборону й підтримку людей", - запевнила лідерка "Батьківщини".

Найбільше її обурює, що у бюджеті на наступний рік влада прописала колосальний розрив у доходах різних верств населення. До прикладу, вона зазначила, що у НАБУ і САП отримуватимуть 200-300 тисяч гривень на місяць у той час, коли зарплата вчителів - на рівні 10 тисяч гривень.

Щоправда, із позитивного лідерка партії вказала, що бюджет на 2026 рік залишив видатки на оборону на рівні минулого року.

"Ми не бідна країна. Ми - країна, яка непрофесійно складає свій бюджет, неправильно використовує свої ресурси і, на жаль, дуже корумпована країна", - зауважила Юлія Тимошенко.

Розповідаючи про альтернативний бюджет, який підготувала її команда, вона вказала на те, що цей документ базується на реальних цифрах і розрахунках. Юлія Тимошенко назвала щонайменше 5 джерел, які використала "Батьківщина" для наповнення кошторису. Зокрема, це:

  1. Скорочення бюрократичного апарату - хоча б до рівня 2018 року. Це скорочення дасть додаткові 119 мільярдів 217 мільйонів гривень. До речі, за період правління "слуг народу" на 32% збільшилась кількість чиновників усіх рівнів.
  2. Реструктуризація внутрішнього боргу держави перед Національним банком України. За словами Юлії Тимошенко, це фактично не борг, а штучно створена система викачки грошей з бюджету. На "погашення" йде 175 млрд гривень щорічно.
  3. Розумна реструктуризація реального внутрішнього боргу України дасть близько 300 млрд гривень.
  4. Скасування великої кількості неефективних і непотрібних під час війни видатків: програма "Національний кешбек" (до 30 млрд гривень на рік), "Національний марафон" (2 млрд гривень), додатково на "інформаційну політику" ще 4 млрд гривень.
  5. Скасування рішення про звільнення від сплати податків митниці, грального бізнесу тощо.

"Ми збалансували бюджет по доходах і видатках, і я відповідально як двічі прем’єр-міністр можу заявити, що ми можемо перейти на мінімальну пенсію 7479 гривень, мінімальну зарплату 12045 гривень і на мінімальний рівень соціальних виплат 7981 гривня", - додала Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що ще на початку повномасштабного вторгнення пропонувала створити Уряд Національної Єдності для ефективного ухвалення рішень в інтересах країни, однак влада тоді не дослухалася до її пропозиції.

"Ми запропонували президенту створити Уряд Національної Єдності, зібрати всіх в одну команду і зробити так, щоб найкращі фахівці країни з усіх політичних команд могли у складі коаліційного уряду ухвалювати ефективні рішення і зокрема, бюджети. Сьогодні, не будучи частиною коаліції, ми хочемо професійно допомогти владі налагодити роботу в державі", - пояснила лідерка "Батьківщини".

Раніше лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко наголосила на необхідності ухвалення поправок до закону №13420, які передбачають зняття верхніх меж фінансування протезування та обов’язкове направлення поранених військових на ВЛК після лікування або реабілітації.

Читайте РБК-Україна в Google News
Батькивщина Тимошенко
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить