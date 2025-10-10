"Батьківщина" пропонує альтернативний бюджет-2026. Тимошенко розповіла деталі

"Батьківщина" розробила альтернативний бюджет країни на наступний рік. Політсила пропонує дати соціальні видатки не менше мінімального прожиткового рівня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народної депутатки, лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Мова йде про всіх людей - і пенсіонерам, і освітянам, науковцям, бібліотекарам, листонашам. А також вирівняти всі необхідні виплати для військових - для їхнього лікування й протезування.

"Я бачу фундаментальні ресурси, які ми можемо спрямувати на посилення України, - оборону й підтримку людей", - запевнила лідерка "Батьківщини".

Найбільше її обурює, що у бюджеті на наступний рік влада прописала колосальний розрив у доходах різних верств населення. До прикладу, вона зазначила, що у НАБУ і САП отримуватимуть 200-300 тисяч гривень на місяць у той час, коли зарплата вчителів - на рівні 10 тисяч гривень.

Щоправда, із позитивного лідерка партії вказала, що бюджет на 2026 рік залишив видатки на оборону на рівні минулого року.

"Ми не бідна країна. Ми - країна, яка непрофесійно складає свій бюджет, неправильно використовує свої ресурси і, на жаль, дуже корумпована країна", - зауважила Юлія Тимошенко.

Розповідаючи про альтернативний бюджет, який підготувала її команда, вона вказала на те, що цей документ базується на реальних цифрах і розрахунках. Юлія Тимошенко назвала щонайменше 5 джерел, які використала "Батьківщина" для наповнення кошторису. Зокрема, це:

Скорочення бюрократичного апарату - хоча б до рівня 2018 року. Це скорочення дасть додаткові 119 мільярдів 217 мільйонів гривень. До речі, за період правління "слуг народу" на 32% збільшилась кількість чиновників усіх рівнів. Реструктуризація внутрішнього боргу держави перед Національним банком України. За словами Юлії Тимошенко, це фактично не борг, а штучно створена система викачки грошей з бюджету. На "погашення" йде 175 млрд гривень щорічно. Розумна реструктуризація реального внутрішнього боргу України дасть близько 300 млрд гривень. Скасування великої кількості неефективних і непотрібних під час війни видатків: програма "Національний кешбек" (до 30 млрд гривень на рік), "Національний марафон" (2 млрд гривень), додатково на "інформаційну політику" ще 4 млрд гривень. Скасування рішення про звільнення від сплати податків митниці, грального бізнесу тощо.

"Ми збалансували бюджет по доходах і видатках, і я відповідально як двічі прем’єр-міністр можу заявити, що ми можемо перейти на мінімальну пенсію 7479 гривень, мінімальну зарплату 12045 гривень і на мінімальний рівень соціальних виплат 7981 гривня", - додала Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що ще на початку повномасштабного вторгнення пропонувала створити Уряд Національної Єдності для ефективного ухвалення рішень в інтересах країни, однак влада тоді не дослухалася до її пропозиції.

"Ми запропонували президенту створити Уряд Національної Єдності, зібрати всіх в одну команду і зробити так, щоб найкращі фахівці країни з усіх політичних команд могли у складі коаліційного уряду ухвалювати ефективні рішення і зокрема, бюджети. Сьогодні, не будучи частиною коаліції, ми хочемо професійно допомогти владі налагодити роботу в державі", - пояснила лідерка "Батьківщини".