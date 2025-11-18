ua en ru
Вт, 18 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Батькивщина" призывает к отставке правительства и созданию "коалиции единства"

Вторник 18 ноября 2025 14:21
UA EN RU
"Батькивщина" призывает к отставке правительства и созданию "коалиции единства" Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила о необходимости отставки Кабмина и формирования "коалиционного правительства единства".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление Тимошенко в Раде.

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время своего выступления сообщила, что ее команда инициирует сбор подписей за отставку правительства. Также она призвала парламент взять ответственность за ситуацию в стране.

"Главная наша задача - не бороться политически, а защитить существование Украины и украинского народа. Я убеждена, что парламент, неоднократно являвшийся центром прекращения кризисов, выполнит свое дело", - заявила Тимошенко.

По ее словам, именно концентрация власти стала одной из причин коррупционного скандала в энергетической сфере. При этом она отметила необходимость формирования коалиционного правительства единства.

"Нам нужно с вами объединить все силы и создать коалиционное правительство единства и сделать все для того, чтобы дальше не расшатывалась эта ситуация, а страна могла дальше стоять и не упасть", - отметила она.

Тимошенко также призвала не допустить назначения людей без опыта и с "такими же коррупционными задачами".

"Я прошу также и народ Украины поддержать такое единство, чтобы мы могли качественное и профессиональное в интересах Украины управление страной наконец-то сделать реальностью", - резюмировала лидер "Батькивщины".

Коррупция в "Энергоатоме"

Напомним, 10 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в государственном предприятии "Энергоатом". По данным следователей, речь идет о системном отмывании средств и незаконном обогащении, к которому были привлечены отдельные украинские чиновники.

После обнародования деталей дела президент Зеленский заявил о предстоящих кадровых перестановках в правительстве, которые будут касаться Министерства энергетики и Министерства юстиции - именно их руководители оказались в центре скандала.

На этом фоне Министр юстиции Герман Галущенко подал заявление об отставке. Свои полномочия также досрочно сложила министр энергетики Светлана Гринчук.

В то же время, заседание ВР 18 ноября, на котором должны были рассмотреть отставку Галущенко и Гринчук, сорвалось. Народные депутаты заблокировали трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".

Читайте РБК-Украина в Google News
Тимошенко Коррупция Верховная рада
Новости
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Зеленский анонсировал Ставку и встречу со "Слугами": готовятся быстрые решения
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского