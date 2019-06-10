"Батькивщина" представила первую пятерку списка на выборы

Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко представила первую пятерку из списка кандидатов от политсилы на внеочередных выборах в Верховную раду. Соответствующий перечень представили на сьезде партии в понедельник, 10 июня, передает корреспондент РБК-Украина.

Юлия Тимошенко - глава партии "Батькивщина", депутат парламента, экс-премьер-министр Украины;

- глава партии "Батькивщина", депутат парламента, экс-премьер-министр Украины; Сергей Тарута - депутат Верховной рады, экс-глава Донецкой областной государственной администрации;

- депутат Верховной рады, экс-глава Донецкой областной государственной администрации; Валентин Наливайченко - экс-глава Службы безопасности Украины;

- экс-глава Службы безопасности Украины; Сергей Соболев - депутат Верховной рады,

- депутат Верховной рады, Елена Кондратюк - депутат Верховной рады, секретарь комитета ВРУ по вопросам свободы слова и информационной политики.

Кроме того, Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции со "Слугой народа".

"Наша команда настроена идти в сильную коалицию с новым президентом. Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить "Новый курс", - отметила она.

Напомним, в соответствии с результатами последнего опроса социологической группы "Рейтинг", партия "Батькивщина" могла бы получить 6,9% голосов на внеочередных выборах в парламент.

При этом лидером электоральных симпатий среди политических сил остается партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" (48,2%). "Оппозиционная платформа" может получить 10,5% голосов, "Европейская солидарность" - 7,8%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 5,6%.

Ранее сообщалось, что в составе "Батькивщины" на выборы пойдет партия "Основа" Сергея Таруты. Он заявлял, что речь идет об объединении "идеологических платформ" партий в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Кроме того, политсилы будут координировать и согласовывать свои действия при формировании совместной команды в общенациональном и мажоритарных округах.

Тимошенко неоднократно призывала не допустить срыва выборов в Раду. По ее словам, Конституционный суд может стать соучастником такого сценария.

"Безотлагательно надо было распускать парламент и назначать новое правительство через создание коалиций в новой Раде. Но сегодня под угрозой проведение досрочных парламентских выборов. Через Конституционный суд, частично сформированный еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь к осени вместе с повышением тарифов, снижением зарплат, отсутствием бюджетной стратегии", - пояснила она.