"Батьківщина" представила першу п'ятірку списку на вибори

Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко представила першу п'ятірку зі списку кандидатів від політсили на позачергових виборах у Верховну раду. Відповідний перелік представили на з'їзді партії у понеділок, 10 червня, передає кореспондент РБК-Україна.

Юлія Тимошенко - глава партії "Батьківщина", депутат парламенту, екс-прем'єр-міністр України;

- глава партії "Батьківщина", депутат парламенту, екс-прем'єр-міністр України; Сергій Тарута - депутат Верховної ради, екс-глава Донецької обласної державної адміністрації;

- депутат Верховної ради, екс-глава Донецької обласної державної адміністрації; Валентин Наливайченко - екс-глава Служби безпеки України;

- екс-глава Служби безпеки України; Сергій Соболєв - депутат Верховної ради,

- депутат Верховної ради, Олена Кондратюк - депутат Верховної ради, секретар комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики.

Крім того, Тимошенко заявила, що після виборів готова до коаліції з "Слугою народу".

"Наша команда налаштована йти в сильну коаліцію з новим президентом. Ми готові запропонувати сильний план дій. Ми хочемо втілити "Новий курс", - зазначила вона.

Нагадаємо, відповідно до результатами останнього опитування соціологічної групи "Рейтинг", партія "Батьківщина" могла б отримати 6,9% голосів на позачергових виборах в парламент.

При цьому лідером електоральних симпатій серед політичних сил залишається партія президента Володимира Зеленського "Слуга народу" (48,2%). "Опозиційна платформа" може отримати 10,5% голосів, "Європейська солідарність" - 7,8%, партія Святослава Вакарчука "Голос" - 5,6%.

Раніше повідомлялось, що у складі "Батьківщини" на вибори піде партія "Основа" Сергія Тарути. Він заявив, що мова йде про об’єднання "ідеологічних платформ" партій в економічному розділі та у розділі про відновлення миру в країні. Крім того, політсили будуть координувати та узгоджувати свої дії при формуванні спільної команди у загальнонаціональному та мажоритарних округах.

Тимошенко неодноразово закликала не допустити зриву виборів у Раду. За її словами, Конституційний суд може стати співучасником такого сценарію.

"Невідкладно треба було розпускати парламент і призначати новий уряд через створення коаліцій в новій Раді. Але сьогодні під загрозою проведення дострокових парламентських виборів. Через Конституційний суд, що частково сформований ще за часи Януковича, все це болото в парламенті хоче пролонгувати своє життя до осені разом із підвищенням тарифів, зниженням зарплат, відсутністю бюджетної стратегії", - пояснила вона.