Тимошенко призвала Раду сосредоточиться на интересах людей

Фото: Юлия Тимошенко (ba.org.ua)

Повышение тарифов на газ Тимошенко назвала издевательством над людьми

Лидер "Батькивщины", народный депутат Юлия Тимошенко призвала Верховную раду сосредоточиться на интересах людей. Об этом она заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и групп 3 июня, передает корреспондент РБК-Украина.

Тимошенко отметила, что вопреки ожиданиям украинцев при власти осталось старое правительство, которое с 1 июня вновь повышает цены на газ.

"Сегодня в мире цена на газ уже достигает 150 долл. за тысячу кубометров, а нашим людям его по 320 долл. продают. Кто дал право на такое издевательство над людьми?", - сказала лидер "Батькивщины".

По ее словам, повышение цен на газ для украинцев на фоне падения цен в мире является уголовным преступлением. Именно поэтому Тимошенко призвала депутатов отложить все второстепенные вопросы и сосредоточиться на изменениях в интересах людей.

Кроме того, Тимошенко выразила обеспокоенность тем, что чиновники и депутаты "цепляются за кресла" и пытаются сорвать досрочные выборы.

"Безотлагательно надо было распускать парламент и назначать новое правительство через создание коалиций в новой Раде. Но сегодня под угрозой проведения досрочных парламентских выборов. Через Конституционный суд (КС), частично сформированный еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь к осени вместе с повышением тарифов, снижением зарплат, отсутствием бюджетной стратегии. КС планирует стать соучастником того, чтобы сорвать досрочные выборы в Раду", – пояснила она.

Тимошенко отметила, что три года коалиции не существует, три года нарушена Конституция и "вместо коалиции есть ситуативные собрания под отдельные лоббистские законы, которые сделали страну беднее".

"Мы все должны четко сказать: ни одного срыва досрочных выборов быть не может. 21 июля запланировали – значит выборы должны быть проведены 21 июля. Если старая система вместе с КС сорвет их – это будет сделано вопреки интересам народа", – подытожила лидер "Батькивщины".