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"Основа" пойдет на выборы в составе "Батькивщины"

Новости » Выборы 2019    31.05.2019 - 21:02
"Основа" пойдет на выборы в составе "Батькивщины"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Тарута назвал Тимошенко достойной кандидатурой на пост главы правительства

Политическая партия "Основа" на внеочередном съезде приняла решение о походе в составе партии "Батькивщина" на внеочередные выборы в Верховную раду. Об этом заявил лидер партии Сергей Тарута, сообщает пресс-служба политсилы.

"Прежде всего, речь идет об объединении идеологических платформ партии "Основа" и "Батькивщина" в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Также партии будут координировать и согласовывать свои действия при формировании совместной команды в общенациональном и мажоритарных округах", - заявил Тарута.

По его мнению, Тимошенко – достойная кандидатура для того, чтобы возглавить следующее правительство.

"Украинцы на президентских выборах избрали лидера нации. На него люди возлагают свои надежды на лучшее будущее. Но Владимиру Зеленскому, как молодому политику, для быстрых положительных сдвигов нужен опытный и компетентный премьер-министр, который способен вытянуть экономику из пропасти сырьевого обнищания, который имеет действенную стратегию и мощную команду. Я верю в то, что именно Юлия Тимошенко во главе правительства сможет повести Украину новым экономическим курсом к успеху и расцвету", – подчеркнул Тарута.

Как сообщил на съезде председатель партии "Основа" Андрей Николаенко, партии будут формировать общий список кандидатур, исходя из принципа включения в него наиболее рейтинговых и авторитетных лиц, рекомендованных и согласованных политсоветами партий "ВО "Батькивщина" и "Основа".

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