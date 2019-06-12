"Батькивщина" представила первых 50 кандидатов в Раду

В списке, в частности, бывший глава СБУ, дипломат и нынешние члены партии
Всеукраинское объединение "Батькивщина" Юлии Тимошенко обнародовало первые 50 фамилий в списке партии для участия в досрочных выборах в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Список опубликован на сайте политсилы.
Первые десять позиций выглядят так:
В предвыборный список Батькивщины также вошли:
Напомним, 10 июня на съезде партия "Батькивщина" представила первую пятерку из списка кандидатов на внеочередных выборах в Верховную раду. Тогда Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции со "Слугой народа".
Отметим, сегодня был обнародован свежий рейтинг партий перед выборами. По данным опроса, в Верховную раду проходят пять партий. Партию Владимира Зеленского "Слуга народа" готовы поддержать 47,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Партия "Оппозиционная платформа" может получить 10,4% голосов, "Европейская солидарность" - 7,9%, "Батькивщина" - 7,5%, партия Святослава Вакарчука "Голос" - 6,4%, что несколько выше, чем на начало июня (5,6%) однако в пределах погрешности.
Ранее сообщалось, что в составе "Батькивщины" на выборы пойдет партия "Основа" Сергея Таруты. Он заявлял, что речь идет об объединении "идеологических платформ" партий в экономическом разделе и в разделе о восстановлении мира в стране. Кроме того, политсилы будут координировать и согласовывать свои действия при формировании совместной команды в общенациональном и мажоритарных округах.