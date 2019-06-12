"Батьківщина" представила перших 50 кандидатів у Раду

У списку, зокрема, колишній голова СБУ, дипломат і нинішні члени партії
Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко оприлюднило перші 50 прізвищ у списку партії для участі в дострокових виборах у Верховну раду, які відбудуться 21 липня. Список опублікований на сайті політсили.
Перші десять позицій виглядають так:
У передвиборчий список "Батьківщини" також увійшли:
Нагадаємо, 10 червня на з'їзді партія "Батьківщина" представила першу п'ятірку зі списку кандидатів на позачергових виборах у Верховну раду. Тоді Тимошенко заявила, що після виборів готова до коаліції з "Слугою народу".
Зазначимо, сьогодні був оприлюднений свіжий рейтинг партій перед виборами. За даними опитування, у Верховну раду проходять п'ять партій. Партію Володимира Зеленського "Слуга народу" готові підтримати 47,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Партія "Опозиційна платформа" може отримати 10,4% голосів, "Європейська солідарність" - 7,9%, "Батьківщина" - 7,5%, партія Святослава Вакарчука "Голос" - 6,4%, що дещо вище, ніж на початок червня (5,6%), проте в межах похибки.
Раніше повідомлялося, що у складі "Батьківщини" на вибори піде партія "Основа" Сергія Тарути. Він заявляв, що мова йде про об'єднання "ідеологічних платформ" партій в економічному розділі і в розділі про відновлення миру в країні. Крім того, політсили будуть координувати і узгоджувати свої дії при формуванні спільної команди в загальнонаціональному та мажоритарних округах.