"Батькивщина" перешла в оппозицию

Парламентская фракция партии "Батькивщина" после принятия Верховной радой закона о рынке земли в первом чтении перешла в оппозицию. Об этом заявила лидер фракции Юлия Тимошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Тимошенко назвала сегодняшнее решение Рады "распродажей стратегических объектов, в том числе земли, и объявила о переходе в оппозицию по отношению к политике "Слуги народа".

"Наша команда с первого дня прихода нового президента к власти приняла решение не переходить в оппозицию…Но сегодня Владимир Зеленский перешел все "красные линии". По его поручению проголосован закон о рынке земли", - заявила Тимошенко.

Она также заявила, что фракция "Батькивщины" уже направила представление в Конституционный суд с требованием разъяснить статью 13 статьи Конституции, которая говорит о том, что украинская земля принадлежит народу. Она добавила, что обжалует в суде принятие закона в первом чтении из-за нарушений регламента.

Напомним, сегодня Верховная рада Украины в первом чтении поддержала законопроект о рынке земли.

При этом, как заявил глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, законопроект о рынке земли (№ 2178-10) будет существенно изменен ко второму чтению.