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Законопроект о рынке земли существенно изменят ко второму чтению, - нардеп

Новости » Политика     13.11.2019 - 15:07
Законопроект о рынке земли существенно изменят ко второму чтению, - нардеп
Фото: Николай Сольский (РБК-Украина)

Нардеп Сольский соглашается, что в законопроекте есть дискуссионные нормы

Законопроект о рынке земли (№ 2178-10) в случае принятия в первом чтении будет существенно изменен ко второму чтению. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в текущем законопроекте есть дискуссионные нормы.

"Основная норма связана с тем, что иностранцы не смогут участвовать в покупке земли. Только при условии утверждения такого решения на референдуме. Именно эти правки будут внесены, и поддерживаются значительной частью комитета. А когда мы говорим об ограничении и по стране, и по областям, и по ОТО, я прошу обратить внимание, что эти вопросы будут еще не раз обсуждаться между первым и вторым чтением ", - заявил Сольский.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, в свою очередь, заявил, что гарантирует внесение поправок.

"Публично мы готовы под стенограмму подтвердить это утверждение президента о том, что мы проведем референдум относительно участия иностранцев. На сейчас нет технической возможности это внести в сам закон. Но между первым и вторым чтением мы точно это сделаем. Публично я своим мандатом могу это гарантировать", - заявил Арахамия.

Напомним, ранее Арахамия опроверг отсутствие голосов во фракции "Слуги народа" за открытие рынка земли в первом чтении. По его словам, всего 8 нардепов от СН заняли позицию против рынка земли.

РБК-Украина также писало, что президент Украины Владимир Зеленский утром 13 ноября собирал фракцию "Слуги народа" из-за вопроса рынка земли.

В "Слуге народа" опровергли отсутствие голосов за открытие рынка земли
Новости Украины законопроектВерховная РадаРынок земли
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