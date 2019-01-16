"Батькивщина" настаивает на отчете Порошенко по итогам военного положения

Фото: Сергей Власенко (Виталий Носач / РБК-Украина)

Власенко подчеркнул, что людям надо объяснить пользу для государства от военного положения

Фракция "Батькивщины" настаивает на отчете об итогах военного положения. Об этом заявил заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко 16 января в кулуарах парламента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

Он подчеркнул, что фракция требует от главы государства и военных детального отчета об итогах военного состояния, введенного на месяц в конце 2018 года.

"Мы сегодня хотим понять, что же такого сделали с применением закона о военном положении, что нельзя было бы сделать без этого закона. Мы хотим понять, исчезла ли угроза открытой российской агрессии, о которой говорил Порошенко во время внедрения этого состояния, уменьшилось ли количество российских вооруженных сил на границе с Украиной, решается вопрос освобождения украинских моряков", – пояснил парламентарий.

По словам Власенко, людям надо объяснить, какую пользу получило государство от введения военного положения, и так сделал бы европейский демократический президент.

Заместитель председателя партии напомнил, что политическая сила Тимошенко еще во время введения военного положения пыталась выяснить, "какие практические действия будут совершены, чтобы обеспечить более эффективый отпор вооруженной агрессии РФ".

Напомним, Тимошенко считает, что одной из задач нового президента должен быть запуск экономики.