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"Батьківщина" наполягає на звіті Порошенка щодо воєнного стану

Новини » Політика    16.01.2019 - 14:30
"Батьківщина" наполягає на звіті Порошенка щодо воєнного стану
Фото: Сергій Власенко (Віталій Носач / РБК-Україна)

Власенко наголосив, що людям треба пояснити користь для держави від воєнного стану

Фракція "Батьківщини" наполягає на звіті про підсумки воєнного стану. Про це заявив заступник голови партії "Батьківщина" Сергій Власенко 16 січня в кулуарах парламенту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Батьківщини".

Він наголосив, що фракція вимагає від глави держави та військовиків детального звіту про підсумки воєнного стану, запровадженого на місяць наприкінці 2018 року.

"Ми сьогодні хочемо зрозуміти, що ж такого зробили із застосуванням закону про воєнний стан, що не можна було б зробити без цього закону. Ми хочемо зрозуміти, чи зникла загроза відкритої російської агресії, про яку говорив Порошенко під час запровадження цього стану, чи зменшилася кількість російських збройних сил на кордоні з Україною, чи розв’язується питання визволення українських моряків", – пояснив парламентарій.

За словами Власенка, людям треба пояснити, яку користь отримала держава від запровадження воєнного стану, і так зробив би європейський демократичний президент.

Заступник голови партії нагадав, що політична сила Тимошенко ще під час запровадження воєнного стану намагалася з’ясувати, "які практичні дії будуть вчинені, щоб забезпечити ефективнішу відсіч збройній агресії РФ".

Нагадаємо, Тимошенко вважає, що одним з завдань нового президента має бути запуск економіки. 

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