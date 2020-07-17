"Батькивщина" идет в Конституционный суд из-за постановления о новых районах

Народные депутаты от фракции "Батькивщина" не голосовали за постановление Кабинета министров относительно ликвидации действующих районов и создания новых. По их убеждению, законопроект нарушает права и интересы украинцев.

Об этом заявила председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде.

"Этим решением власть, по сути, закладывает ядерный взрыв под Украину и разрывает ее на куски. Ничего общего с децентрализацией это не имеет. Это лишение людей их прав и ограничения их возможностей", - считает Тимошенко.

Тимошенко убеждена, решение власти прямо противоречит решению Конституционного суда от 2001 года и нарушает четыре статьи Конституции.

"Если вы сейчас это преступление совершаете, то мы идем в Конституционный суд. Эта вакханалия будет прекращена. Не идите против людей, не сдавайте страну и не предавайте ее", - резюмировала она.

Напомним, 17 июля Верховная рада приняла постановление, которым были созданы новые районы. В частности, сейчас вместо 490 в областях образуют 136 районов.

Ранее,15 июля, Рада отозвала с повестки дня это постановление.