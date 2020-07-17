"Батьківщина" йде в Конституційний суд через постанову про нові райони

Народні депутати від фракції "Батьківщина" не голосували за постанову Кабінету міністрів щодо ліквідації діючих районів та створення нових. На їх переконання, законопроект порушує права та інтереси українців.

Про це заявила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній раді.

"Цим рішенням влада, по суті, закладає ядерний вибух під Україну й розриває її на шматки. Нічого спільного з децентралізацією це не має. Це позбавлення людей їхніх прав і обмеження їхніх можливостей", - вважає Тимошенко.

Тимошенко переконана, рішення влади прямо суперечить рішенню Конституційного суду від 2001 року та порушує чотири статті Конституції.

"Якщо ви зараз цей злочин чините, то ми йдемо в Конституційний суд. Ця вакханалія буде припинена. Не йдіть проти людей, не здавайте країну і не зраджуйте її", - резюмувала вона.

Нагадаємо, 17 липня Верховна рада ухвалила постанову, якою були створені нові райони. Зокрема, наразі замість 490 в областях утворять 136 районів.

Раніше, 15 липня, Рада відкликала з порядку денного цю постанову.