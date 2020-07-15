Рада отозвала с порядка дня постановление об образовании новых районов в Украине

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое предложение озвучил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко

Верховная рада отозвала с порядка дня пленарного заседания проект постановления об образовании новых районов в Украине. Речь идет о проекте №3650.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, о таком предложении объявил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"У нас есть предложение сегодня из повестки дня убрать №3650", - отметил нардеп.

Глава парламента Дмитрий Разумков уточнил, нет ли возражений у сессионного зала. После чего нардепы перешли к законопроекту №3614 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о приведении в соответствие положений бюджетного законодательства в связи с завершением административно-территориальной реформы".

Стоит отметить, что этот закон должны были принимать в связке со снятым с рассмотрения постановлением.

Подчеркнем, глава фракции СН Давид Арахамия допускал, что депутаты не поддержат постановление о новом разделении районов.

Напомним, Кабмин перешел к новому этапу реформы децентрализации по формированию субрегионального уровня, на котором планируется втрое сократить количество районов.

Как писало РБК-Украина, в Раде ранее развенчали основные мифы о создании новых районов в государстве.