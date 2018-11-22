"Батькивщина" не будет голосовать за бюджет-2019, поскольку правки фракции не учтены

Фото: Сергей Соболев (ba.org.ua)

В "Батькивщине" раскритиковали проект бюджета-2019

"Батькивщина" не будет голосовать за проект государственного бюджета на 2019 год, поскольку он не повышает социальные стандарты. Об этом заявил в кулуарах парламента первый заместитель председателя фракции Сергей Соболев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, при подготовке сметы страны на 2019 год ко второму чтению власть не учла правки фракции. И поэтому он остается бюджетом бедности и стагнации.

Политик отметил, что "Батькивщина" выступает против политики субсидий, которая, по его словам, заложена в бюджете.

"В дальнейшем сохраняется политика затягивания граждан Украины в субсидии. Не стимулируется дополнительный заработок, а стимулируется позиция "сидите на субсидиях и ждите от государства, когда оно бросит подачку", – отметил Соболев.

Также, по словам нардепа, не учтена позиция "Батькивщины" относительно необходимости принятия закона о трансфертном ценообразовании, который позволил бы не выводить средства в офшорные юрисдикции.

Кроме того, первый заместитель председателя фракции возмутился, что в проекте бюджета на 2019 год вдруг появилась норма о том, что на Фонд президента по поддержке образовательных и научных программ выделяется 1 млрд грн.

"Вдумайтесь: где президент, а где Министерство образования? Порошенко будет выделять гранты на какие-то проекты Министерства образования – миллиард гривен!", – сказал парламентарий.

По мнению Соболева, бюджет на 2019 год не поможет изменить ситуацию с неправильной бюджетной политикой и перераспределением средств, чего как раз от него и ожидали.

Напомним, Верховная рада Украины с третьего раза поддержала продолжение заседания парламента до принятия законопроекта №9000 "О государственном бюджете Украины".