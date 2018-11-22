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"Батьківщина" не голосуватиме за бюджет-2019, оскільки правки фракції не враховані

Новини » Політика    22.11.2018 - 13:48
"Батьківщина" не голосуватиме за бюджет-2019, оскільки правки фракції не враховані
Фото: Сергій Соболєв (ba.org.ua)

У "Батьківщині" розкритикували проект бюджету-2019

"Батьківщина" не голосуватиме за проект державного бюджету на 2019 рік, адже він не підвищує соціальні стандарти. Про це заявив у кулуарах парламенту перший заступник голови фракції Сергій Соболєв, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, при підготовці кошторису країни на 2019 рік до другого читання влада не врахувала правки фракції. І тому він залишається бюджетом бідності та стагнації.

Політик зазначив, що "Батьківщина" виступає проти політики субсидій, яка, за його словами, закладена в бюджеті.

"Надалі зберігається політика затягування громадян України в субсидії. Не  стимулюється додатковий заробіток, а стимулюється позиція "сидіть на субсидіях і чекайте від держави, коли вона кине подачку", – зауважив Соболєв.

Також, за словами нардепа, не врахована позиція "Батьківщини" щодо необхідності ухвалення закону про трансферне ціноутворення, який дозволив би не виводити кошти в офшорні юрисдикції.

Окрім того, перший заступник голови фракції обурився, що у проекті бюджету на 2019 рік  раптом з’явилася норма про те, що на Фонд президента з підтримки освітніх і наукових програм виділяється 1 млрд грн.

"Вдумайтеся: де президент, а де Міністерство освіти? Порошенко буде виділяти гранти на якісь проекти Міністерства освіти – мільярд гривень!", – сказав парламентарій.

На думку Соболєва, Основний кошторис на 2019 рік не допоможе змінити ситуацію з неправильною бюджетною політикою та перерозподілом коштів, чого якраз від нього і очікували.

Нагадаємо, Верховна рада України з третього разу підтримала продовження засідання парламенту до прийняття законопроекту №9000 "Про державний бюджет України".

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