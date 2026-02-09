Батальйон "Гатило" підірвав лігво ворога на Харківщині: ефектні кадри знищення окупантів

Бійці батальйону безпілотних систем "Гатило" 3-ї окремої важкої механізованої Залізної бригади ЗСУ провели успішну операцію у селі Кам’янка Харківської області по знищенню ворога.
За повідомленням військових, під час операції було підірвано опорний пункт окупантів в селищі Кам’янка.
"Наші дронарі провели складну операцію. Ворог намагався сховатися за товстими стінами, але для сучасної української безпілотної авіації недосяжних цілей не існує", - прокоментували удар в Угрупованні об’єднаних сил.
За інформацією військових, операція в Кам’янці не була звичайною атакою - це був ретельно спланований демонтаж ворожого укриття, аби ліквідувати загарбників навіть у найглибших схронах.
Замість одного влучання, дронарі застосували комплексну тактику:
Комбінований удар: для підриву будівлі, де переховувався особовий склад ворога, використали серію FPV-дронів.
Потужність: на ворожі голови доставили десятки кілограмів вибухівки, що не залишило шансів конструкціям будівлі.
Зазначимо, що Бійці батальйону "Гатило" вже давно стали нічним жахом для загарбників на Харківському напрямку. Ще б пак, їхня спеціалізація - методичне знищення укриттів, складів БК та техніки у найглибших схронах, при мінімальному ризику для власних сил.
Операції батальйону демонструють сучасні методи ведення війни, де безпілотні системи стають важливим інструментом для боротьби з окупантами.
На оприлюднених кадрах видно, як після точних влучань споруда буквально складається, перетворюючись на братську могилу для окупантів.
Харківщина залишається зоною активних бойових дій, де контроль над кожною будівлею в населених пунктах як Кам’янка має стратегічне значення. Знищення таких "гнізд" із загарбниками:
